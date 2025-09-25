Devon Hall: "Sezona kupayla başlamak güzel"

Fenerbahçe'nin ABD'li oyuncusu Devon Hall, sezona kupayla başlamanın güzel olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Beko, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 85-83 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-lacivertlilerde Devon Hall, 23 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, 'en değerli oyuncu' ödülünün de sahibi oldu. Hall, kupa töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Hall, "Sezona kupayla ve galibiyetle başlamak tabii ki güzel. Taraftarlarımıza kalpten teşekkürler. Çok fazla tezahürat yaptılar. Teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Karşımızda zorlu bir rakip vardı"

Beşiktaş hakkında da konuşan Devon Hall, "Zorlu bir rakip ve iyi bir koç vardı karşımızda. Finalde de onlarla karşılaştık ve tabii ki sahadan galibiyetle ayrılmak güzel" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL