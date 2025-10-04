Haberler

Devlet Himayesindeki Çocukların Futbol Takımı Polonya'da 3. Olmayı Başardı

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı futbol takımı, Polonya'da düzenlenen Hope For Mundial 10. Dünya Kupası'nda 26 ülke arasında üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı. Takım, kazandıkları kupayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na takdim etti.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı devlet himayesindeki çocuklardan oluşan futbol takımı, Polonya'da düzenlenen Hope For Mundial 10. Dünya Kupası'nda 26 ülke arasından üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da 26-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Hope For Mundial Bakım Evleri 10. Dünya Kupası'nda, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuklardan oluşan karma futbol takımı Türkiye'yi başarıyla temsil etti. 26 ülke takımının mücadele ettiği turnuvada büyük bir azim ve takım ruhu sergileyen genç sporcular, üçüncülük kupasını ülkemize kazandırarak önemli bir başarıya imza attı. Turnuva dönüşü kupa sevincini paylaşan çocuklar, kazandıkları kupayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a takdim etti.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Tebrikler Altın Kramponlar. İl Müdürlüğümüze bağlı devlet himayesindeki çocuklarımızdan oluşan karma futbol takımımız, Polonya'da düzenlenen Hope For Mundial Bakım Evleri 10. Dünya Kupasında 26 ülke arasından 3. olmayı başardı. Varşova'da gerçekleşen organizasyonda takımımızın elde ettiği bu büyük başarı, çocuklarımızın azmi ve takım ruhunun bir göstergesidir. Hepinizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
