Devlet Bahçeli neden Karagümrüklü oldu? Sebebi çok eskilere dayanıyor

Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini duyuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Fatih Karagümrük'ü destekleyeceğini açıklaması büyük ses getirdi. Karagümrük'ü tercih etme nedeni merak konusu olan Bahçeli, 2019 yılında yaptığı bir açıklamada bu soruya cevap vermişti. MHP lideri, kulübe yaptığı bir ziyarette, "Ben 1959-1960'da Karagümrüklü oldum. O zamanlar İstanbul'a gelmiştim. İstanbul'da baktık ki Karagümrük fırtınası var. Ondan sonra Karagümrüklü olarak geldim buraları gördüm." demişti.

Beşiktaş-Antalyaspor maçında yapılan "Hükümet istifa" sloganları sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı. Artık Fatih Karagümrük'ü destekleyeceğini belirten MHP liderinin, 2019 yılında verdiği demeç İstanbul ekibini neden tercih ettiğine ışık tuttu.

"İSTANBUL'DA BAKTIK Kİ KARAGÜMRÜK FIRTINASI VAR"

2019 yılında Fatih Karagümrük'ü ziyaret eden Devlet Bahçeli, "Ben 1959-1960'da Karagümrüklü oldum. O zamanlar İstanbul'a gelmiştim. İstanbul'da baktık ki Karagümrük fırtınası var. Ondan sonra Karagümrüklü olarak geldim buraları gördüm. Çok önemli sonuçlar aldınız. Bize ne düşüyorsa her zaman emrinizde olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Burası çok önemlidir. İnşallah tekrar eski günlerine dönecektir." ifadelerini kullanmıştı.

NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Depremin ağır sonuçlarıyla mücadele edilen süreçte Türk futbolunu siyasileştirmeye çalışanlar alçak bir kurgunun içerisindedir. Hükümeti istifaya davet etmek, bir avuç fanatik ve holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış bağlantılı siyasi komplodur. Tribünleri provoke edenlerin tespiti yapılmalıdır. Bu yapılana kadar gönül verdiğim Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldım. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm." ifadelerini kullanmıştı.