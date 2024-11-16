Devlet Bahçeli, Avrupa Üçüncüsü Aybüke Kılınç'ı Makamında Kabul Etti

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası 50 kilogram finalinde Avrupa üçüncülüğü kazanan Osmaniyeli milli sporcu Aybüke Kılınç'ı makamında kabul etti.

Mhp'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyaret sırasında Kılınç'ın, Genel Başkan Bahçeli'ye boks eldivenlerini ve milli formasını hediye ettiği belirtildi.