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Devlerin formasını giyen Şener Özbayraklı, lig düşüyor! Yeni adresi İzmir

Devlerin formasını giyen Şener Özbayraklı, lig düşüyor! Yeni adresi İzmir

Spor Haberleri

Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı için 1. Lig ekibi Göztepe harekete geçti. 33 yaşındaki sağ beke teklif yapılırken, gelecek teklif bekleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından son olarak Başakşehir forması giyen Şener Özbayraklı, Göztepe'ye imza atmak için gün sayıyor.

TEKLİF YAPILDI

DHA'nın haberine göre; Göztepe, Başakşehir ile yolları ayırmaya hazırlanan Şener Özbayraklı'ya teklifini yaptı. İzmir ekibi, deneyimli sağ bekten gelecek cevabı bekliyor.

ŞENER ÖZBAYRAKLI'NIN KARİYERİ

Kariyerinde Ankara Keçiörengücü, Bugsaşspor, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'de top koşturan Şener, 19 kez A Milli takım formasını da terletti. Şener geçen sezon Başakşehir'de Avrupa kupaları dahil 19 müsabakaya çıktı.

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Şener Özbayraklı Başakşehir Spor Haberler

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