Devler Ligi müjdesi İtalya'dan geldi! Juventus'a verilen ceza, Süper Lig şampiyonuna yarayacak

Mali yolsuzluklar nedeniyle Juventus'a verilen puan silme cezası sonrası Inter'in ligi ilk 4'te bitirme olasılığı doğdu. Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak ve şuan ligde 3. sıraya yükselen Inter'in sezonu ilk 4'te bitirmesi durumunda, Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve grup aşamasına ulaşmak için daha az maç oynayacak.

Mali usulsüzlük nedeniyle Juventus'a 10 puan silme cezası verildi. Juventus, Serie A'da 7. sıraya gerilerken, Inter 3. sıraya yükseldi ve Süper Lig şampiyonu için yeni bir şans doğdu.

INTER'IN LİGİ İLK 4'TE BİTİRMESİ YETİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Inter'in ligi ilk 4'te bitirme olasılığının artması Süper Lig'de şampiyon olacak takımı doğrudan ilgilendiriyor. Temsilcimiz, Inter'in Serie A'yı ilk 4 sıra bitirmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılmak için daha az ön eleme oynayacak.

TEMSİLCİMİZ DAHA AZ ÖN ELEME OYNAYACAK

Inter'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp, Serie A'yı ilk 4'te bitirememesi durumunda Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi'ne 1. eleme turundan katılacak ve grup aşamasına ulaşması için 4 takım elemesi gerekecek. Ancak Inter'in Serie A'da ilk 4 içerisinde sezonu bitirmesi durumunda Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak.