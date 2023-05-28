Devler Ligi'nde tur atladık! Süper Lig şampiyonuna müjdeyi Inter verdi

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Inter'in Serie A'da Şampiyonlar Ligi vizesi alması sonucu Türkiye Süper Lig şampiyonunun elemelere 1. değil 2. Tur'dan katılması kesinleşti.

İtalya Serie A'da Inter'in 4. sırayı alarak Şampiyonlar Ligi'ni garantilemesi Süper Lig şampiyonuna yaradı. Mevcut ülke puanına göre Süper Lig'in şampiyonu Devler Ligi ön elemelerine 1. Tur'dan katılacaktı ancak Inter'in Serie A'da ilk 4'ü garantilemesi Süper Lig şampiyonunu bir üst tura yükseltti.

TUR ATLADIK

Buna göre Süper Lig'de şampiyon olan takım, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek için 1. ön eleme turu yerine 2. ön eleme turundan başlama hakkı kazanmış oldu.

DAHA AZ ELEME OYNAYACAĞIZ

Bu değişiklikle Süper Lig şampiyonu 1. ön eleme turu maçı için 11-12 Temmuz yerine 2. ön eleme turuna 25-26 Temmuz'da çıkarak sezonu daha geç açma ve daha az eleme turu oynama şansı yakaladı. Süper Lig şampiyonu bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek için 3 tur geçmesi gerekiyor.