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Develigücü, Yahyalıspor'u 1-0 Maglup Etti

Develigücü, Yahyalıspor'u 1-0 Maglup Etti
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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 1. Hafta maçında Develigücü, Yahyalıspor'u 1-0 yenerek 3 puanı aldı. Maçın tek golü Hakan Çıtak tarafından atıldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 1. Hafta maçında Yahyalıspor ile Develigücü karşılaştı. Tek golün atıldığı maçta 3 puanı Develigücü aldı.

Stat: Yahyalı İlçe Stadı

Hakemler: Ümit Gürsoy, Rahmi Görçay, Hakan Balkan

Yahyalıspor: Abdulsamet Karakoyun, Emrah Çalışlar, Sezer Gündüz, Merdan Ayvacı, Şükrü Önder (Tuncay Kara dk. 89), Serkan Demiezen (Göktuğ Enes dk. 77), Furkan Pekşen (Yusuf Tolu dk. 67), Mehmet Becerir (Eren Torbalı dk. 67), Yasin Turgutalp, Semi Şahin, Gökalp Kahya

Develigücü: Abdulkadir Erdoğan, Buğra Aslan (Tolga Yıldız dk. 46), Mert Çepni, Bahadır Can, İbrahim Şahinkaya, Hakan Çıtak (Ahmet Zekeriya Kartal dk. 80), Resul Ekrem Turhan, Abdulkadir Dilekci (Yakup Can Yazgan dk. 86), Reşit Akbulut, Mehmet Turhan (Abdullahhan Türk dk. 71), Eray

Goller: Hakan ÇItak (dk. 15) (Develigücü)

Sarı Kartlar: Şükrü Önder (Yahyalıspor), Buğra Aslan, İbrahim Şahinkaya, Bahadır Can (Develigücü) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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