Üye Girişi
Haberler
Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda bir dönem tarih oluyor
Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 6 maddelik manifesto
179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
179 kişinin öldüğü uçak kazasından mucize kurtuluş! İşte ilk sözleri
CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
CHP'den Köfteci Yusuf'la ilgili gündem yaratacak iddia

Develigücü, Suvermez Kapadokya Maçında 2-0 Mağlup Oldu

Develigücü, Suvermez Kapadokya Maçında 2-0 Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Develigücü, sahasında Suvermez Kapadokya ile oynadığı maçta 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçta Develigücü, ilk yarıda penaltı golüyle geriye düştü ve ikinci yarıda da skoru lehine çevirmeyi başaramadı.

Develigücü, ilk yarının son haftasında oynadığı Suvermez Kapadokya maçını 2-0 kaybetti.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta bulunan Develigücü, sahasında mağlup oldu. İlk yarının son maçında Suvermez Kapadokya ile karşılaşan kırmızı siyahlılar, her iki yarıda kalesinde gördüğü goller neticesinde mağlup oldu. Maçın 23. dakikasında penaltı atışında Anıl Bircan'ın golüne engel olamayan Develigücü, ikinci yarıda skoru lehine çevirmeye çabalasa da başaramadı. Müsabakanın 90+10. dakikasında Halil Akhan, Suvermez Kapadokya adına ikinci golü attı.

Develigücü sahasında kaybettiği bu maç neticesinde 24 puanda kalırken, Suvermez Kapadokya ise 32 puana erişerek grupta ikinci sıraya yükseldi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Devrim'den olay yaratacak ayrılık açıklaması
img

Yüksel Güran'ın avukatı canlı yayında ağladı
img

Ezeli rakibe "Gelirim" dedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uyguna satıyor
Suriyelilerin ucuza sattığını duyan akın etti
Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti
Nevzat Bahtiyar'ın ailesinden çok konuşulacak karar
Azerbaycan'dan Rusya'ya ilk yaptırım
Azerbaycan, Rusya'ya ilk cezayı kesti
Devrim Özkan, Torreira'dan neden ayrıldığını açıkladı
Devrim'den olay yaratacak ayrılık açıklaması
Netanyahu'nun 'yeraltındaki' ameliyatı tamamlandı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama
Netanyahu'ya "yeraltında" ameliyat! Hastaneden açıklama geldi

Son Dakika Haberleri

31 Aralık'ta EFT işlemi yapılır mı? 31 Aralık EFT işlemleri saat kaça kadar yapılabilir? 31 Aralık bankalar açık mı? 31 Aralık bankalar kaça kadar açık? Ebru Polat kimdir? Ebru Polat kaç yaşında, nereli? MEMUR ZAMMI 2025! Memur maaş zamları hangi kriterlere göre belirleniyor? 2025 memur zam oranları nasıl hesaplanıyor? MEMUR ZAM HABERLERİ! Memur zam oranları ne zaman açıklanacak? 2025 Memur maaş zammı ne kadar olacak? Resmi Gazete bugün (30 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! ATV CANLI İZLE 30 Aralık | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Aralık Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 30 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? YENİ YIL MESAJLARI 2025: En güzel yeni yıl ve 2025 mesajları! 2025 Hoş geldin sözleri ve mesajları.. 31 Aralık ve 1 Ocak'ta okul var mı? Yılbaşında okullar tam gün mü, yarım gün mü?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.