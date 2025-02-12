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Develigücü'nde Flaş Gelişme: Abdulkadir Dilekçi Kadro Dışı Bırakıldı

Develigücü'nde Flaş Gelişme: Abdulkadir Dilekçi Kadro Dışı Bırakıldı
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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Develigücü'nde, tecrübeli futbolcu Abdulkadir Dilekçi kadro dışı bırakıldı. Oyuncu, takımdan ayrıldı ve teknik heyetin raporu doğrultusunda bu karara varıldığı bildirildi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup takımlarından Develigücü'nde Abdulkadir Dilekçi kadro dışı bırakıldı. Tecrübeli oyuncu, Kayseri'den ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta bulunan Develigücü'de flaş bir karara imza atıldı. Takımın en önemli oyuncularından birisi olan Abdulkadir Dilekçi kadro dışı bırakıldı. Grubunda Play-Off mücadelesi veren Develigücü forması altında oynadığı maçlar ile takdir toplayan Abdulkadir Dilekçi, teknik heyetin raporu doğrultusunda süresiz kadro dışı bırakıldı.

Geride kalan 18 maçın 16'sında forma giyen 34 yaşındaki futbolcu, kendisi ile ilgili alınan bu karar sonrasında Kayseri'den ayrıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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