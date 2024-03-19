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Develigücü kümede kalacağına inanıyor

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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, geride kalan maçlardan başarılı bir şekilde çıkarak kümede kalma inancını artırdı. Başkan İbrahim Şimşek, önlerindeki maçların daha kolay olduğunu belirterek galibiyetlerle kümede kalmayı başaracaklarına inandıklarını söyledi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, kümede kalacağına inanıyor. Başkan İbrahim Şimşek, "Zor maçlar geride kaldı" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta geride kalan 20 hafta neticesinde 32 puan toplayan Develigücü, kümede kalma inancını artırdı. Sezonu Hacılar Erciyesspor'un üzerinde tamamlaması halinde kümede kalmayı başaracak olan kırmızı siyahlılar, kalan haftalarda gerekli puanları alıp bunu başaracaklarına inanıyor.

Develigücü Başkanı İbrahim Şimşek, "Zorlu maçlar oynadık ve bu maçlardan da alnımızın akıyla çıktık. Önümüzde oynayacağımız maçların zorluk derecesi daha düşük. Bu maçlardan galibiyetle ayrılıp kümede kalmayı başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Hacılar Erciyesspor'un 5 puan gerisinde bulunan Develigücü, kalan 6 haftada bir kez BAY geçecek, 2 haftayı hükmen galibiyetle tamamlayacak, 3 maçı da sahasında oynayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Şimşek Spor Haberler

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