Develigücü, Hükmen Galip Gelerek Puanını 30'a Yükseltti
Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develigücü, Hatay Samandağ Gençlerbirliği maçını rakip takımın sahadan çekilmesi nedeniyle hükmen galip tamamladı. Bu sonuçla Develigücü puanını 30'a çıkardı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Develigücü, ligin 17. haftasında oynaması gereken Hatay Samandağ Gençlerbirliği maçını hükmen galip noktaladı.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele veren Develigücü, haftayı hükmen galibiyetle noktaladı. Deplasmanda Hatay Samandağ Gençlerbirliği ile 17. hafta maçına çıkan Develigücü, rakibinin sahadan çekilmesi ile hükmen galip sayıldı.
Ev sahibi ekibin sahaya 9 kişi çıkması ve maçın 10. dakikasında sahadan çekilmesi ile statü gereği 3-0 hükmen sayılan Develigücü puanını 30'a yükseltti. - KAYSERİ