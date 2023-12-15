Develi Belediyespor, Rus smaçör Sergey Nikitin'i transfer etti
AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Develi Belediyespor, Rusya 1. Lig takımlarından Yaroslavich Yaroslavl'da forma giyen smaçör Sergey Nikitin'i transfer etti. 30 yaşındaki deneyimli oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor, Rusya 1. Lig ekiplerinden Yaroslavich Yaroslavl'da forma giyen smaçör Sergey Nikitin'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki deneyimli oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
Nikitin'in kente geldiği ifade edilen açıklamada, oyuncunun sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.