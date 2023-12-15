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Develi Belediyespor, Rus smaçör Sergey Nikitin'i transfer etti

15 Aralık 2023 18:14 Güncelleme: 18:16 Abone Ol

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Develi Belediyespor, Rusya 1. Lig takımlarından Yaroslavich Yaroslavl'da forma giyen smaçör Sergey Nikitin'i transfer etti. 30 yaşındaki deneyimli oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.