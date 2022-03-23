Develi Belediyespor ikinci mağlubiyetini aldı

Erkekler 1. Lig Play-Off'da mücadele eden Develi Belediyespor, ikinci maçını da kaybetti.

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig Play-Off ikinci maçında dün İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşana Develi Belediyespor rakibine 3-2 mağlup oldu. Mavi beyazlılar oynadığı ilk iki maçını da aynı skorla 3-2 kaybetti. Develi Belediyespor bugün play-off'taki son maçında Hekimoğlu Global Connect Travel ile oynayacak.

Salon: Ankara Başkent Spor Salonu

Hakemler: Burhan İlhan xx, Umut Maden xx

Develi Belediyespor: Murat Karakaya xx, Gökhan Çatal xx, Hasan Balcıoğlu xx, Tarık Hepsen xx, Anıl Tokat xx, Selim Sultan Arıman xx, Fatih Ürün xx, Bünyamin Aslan xx, Alexandr Kovalev x, Fernando Pires xx, Yusuf Erdem xx, Mertcan Akın x, Çağatay Durmuş xx

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mustafa Oğuz xx, Demirhan Durul xx, Samet Akyıldız xx, Emre Berat Fırat xx, Halil İbrahim Akşeker xx, Abdulsamet Yalçın xx, Hakan Detanoğlu xx, Cemal Özgür xx, Ali İhsan xx, Emir Kaan Öztürk xx, Burak Köse xx, Can Koç xx, Eyüp Ensar Demirbiler xx, İlker Alican Çakır xx

Setler

1.Set: 33-31 (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

2.Set: 25-27 (Develi Belediyespor)

3.Set: 17-25 (Develi Belediyespor

4.Set: 25-21 (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

5.Set: 15-13 (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor