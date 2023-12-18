Develi Belediyespor AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mağlup oldu
Develi Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi 12. haftasında deplasmanda RAMS Global Cizre Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın süresi 89 dakika sürdü.
Develi Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi 12. haftasında deplasmanda oynadığı maçta RAMS Global Cizre Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.
Salon: Şırnak
Hakemler: Yavuz Akdemir, Bektaş Kalender
RAMS Global Cizre Belediyespor: Danilov, Mejias, Afshin Far, Hakan Polat, Halil İbrahim Yücel, Ömer Furkan Dur, (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Görkem Yazgan, Melih Sıratça)
Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Igor, Cepeda, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Enes Ali Ay, Sergey Nikitin, Mustafa Susam, Egecan Avcıl, Onur İrteni, Rıfat Kantarcı, Burak Çevik, Metin Durmuş)
Setler:
25-20 (Cizre Belediyespor lehine)
25-13 (Cizre Belediyespor lehine)
26-24 (Cizre Belediyespor lehine)
Süre:
89 dakika (31,26, 33) - KAYSERİ