Dev transferde son düzlük! İşte Ramos'un Galatasaray'dan talepleri

Sergio Ramos bir süredir peşinde olan Galatasaray'a taleplerini iletti. 2+1 yıllık sözleşme isteyen 37 yaşındaki stoper, 5-6 milyon euro maaş ve 2.5 milyon euro ise imza parası istiyor.

Galatasaray, Sergio Ramos ile temaslarını sıklaştırdı. Sarı-kırmızılıların, 1 yıllık sözleşme imzalamak istediği 37 yaşındaki savunmacı 2+1 yıllık kontrat istiyor. İspanyol savunmacı ayrıca maaş talebini de Galatasaray cephesine bildirdi.

5-6 MİLYON EURO MAAŞ İSTİYOR

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Sergio Ramos, Galatasaray'dan 2+1 yıllık sözleşme ve 5-6 milyon euro maaş istedi. İspanyol savunmacı ayrıca 2.5 milyon euro da imza parası istiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZUNU KULLANIYORLAR

Suudi Arabistan takımlarının da peşinde olduğu Ramos için Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanıyor. İspanyol savunmacıya Avrupa'da oynama imkanı tanıyacak olan sarı-kırmızılılar, serbest statüde olan Ramos ile görüşmelerini sürdürüyor.