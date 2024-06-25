Üye Girişi
Haberler

Dev takas masada! Ferdi Kadıoğlu gidiyor, o yıldız geliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Forvet transferi yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen Alman devi Borussia Dortmund'dan Niclas Füllkrug'u istedi. Sarı-lacivertli takım, bu transfer için iki tarafla da görüşmelerini sürdürüyor. Almanya Milli Takımı ile EURO 2024'te de mücadele eden Füllkrug, turnuvada forma giydiği 3 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

Michy Batshuayi'nin ayrılığının ardından golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, sürpriz bir transfer hamlesi yaptı.

FERDİ'YE KARŞILIK FÜLLKRUG

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'na ilgisi bulunan Borussia Dortmund'dan Niclas Füllkrug'u transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertli takımın bu transfer için iki tarafla da görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Dev takas masada! Fenerbahçe, Ferdi'ye karşılık o yıldızı istedi

2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Borussia Dortmund'a geçtiğimiz sezon katılan Füllkrug'un takımıyla sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 31 yaşındaki tecrübeli golcünün piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Dortmund formasıyla 39'u ilk 11 olmak üzere 43 maça çıkan Alman forvet, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Almanya Milli Takımı ile EURO 2024'te de mücadele eden Niclas Füllkrug, gruplarda oynanan 3 maçta 2 gol attı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Borussia Dortmund Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe Dortmund Almanya Futbol Spor Haberler

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'la yemek yedi: İmamoğlu ile görüşme yok, hepsi asparagas

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'la yemek yedi: İmamoğlu ile görüşme yok, hepsi asparagas

 Trafikte makas atarak 5 kişinin ölümüne neden olan sürücüden skandal savunma: Oysa ki daha 19 yaşındayım

Trafikte makas atarak 5 kişinin ölümüne neden olan sürücüden skandal savunma: Oysa ki daha 19 yaşındayım

 Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Haziran enflasyonu gelmeden rakamlar tek tek hesaplandı

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Haziran enflasyonu gelmeden rakamlar tek tek hesaplandı

 'Ben bu Beren'i yerim' videosu tepki çekmişti! İddiaların odağındaki muhabir ayrıntıları paylaştı

"Ben bu Beren'i yerim" videosu tepki çekmişti! İddiaların odağındaki muhabir ayrıntıları paylaştı
500

Yorumlar (6)

tamer durmaz:

Ferdi fenere daha verimli olur hiç gerek yok böyle bir takasa

32
5
yanıtYanıtla
Mahmud Amaç:

Gelecek olan bi Ferdi etmez. Ama gitsin kurtarsin kendini FB’den

18
3
yanıtYanıtla
Savaş Yıldız:

ferdiye futbolcu demeye bin şahit gerek

yanıt1
yanıt30
Caner Alp:

Ferdi ondan iyidir. Bu takas Fenerbahçe ye zarar getirir.

13
1
yanıtYanıtla
Erman Günaydın:

Ali Koç vizyon algısıyla geldi ama böyle bir transfer yaparsa yazıklar olsun derim. Biri gencecik arı gibi her yerde her bölgede banko ve efsane oynuyor, diğeri gelse bile hem yaşlı hem Dzekonun yedeği olacak. üste 20m Euro almayacaklarsa asla olmasın bu transfer

12
0
yanıtYanıtla
uLuBeY null:

Ferdi'yi verip üzerine bu adam+30 milyon Euro alırsak düşünülebilir.

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title