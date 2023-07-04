Sivas'ta gençlik ve spor projeleri dahilinde Şeyh Şamil Mahallesi'nde inşa edilen dev spor kompleksi açılış için gün sayıyor. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde 25 bin metrekare alana inşa edilen modern tesis, her yaştan sporsever için büyük bir imkan sağlayacak. Açılış için gün sayan dev projeyi yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, spor kompleksinde son rötuşların yapıldığını ifade ederek yakın zamanda hizmete açılacağını söyledi.

- Dev spor kompleksi açılış için gün sayıyor

SİVAS - Sivas'ta gençlik ve spor projeleri dahilinde Şeyh Şamil Mahallesi'nde inşa edilen dev spor kompleksi açılış için gün sayıyor.

Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilen gençlik ve spor projeleri dahilinde Şeyh Şamil Mahallesi'nde inşa edilen spor kompleksi tamamlanma aşamasına geldi. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde 25 bin metrekare alana inşa edilen modern tesis, her yaştan sporsever için büyük bir imkan sağlayacak. Spor kompleksinde; bay ve bayan yarı olimpik yüzme havuzları, basketbol, voleybol, tenis, futbol, vb. sporların yapılacağı spor salonu, çok maksatlı açık spor sahaları, bisiklet, koşu yolu, kaykay pisti ve çocuk oyun alanları yer alıyor.

"Yakın zamanda açılacak"

Açılış için gün sayan dev projeyi yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, spor kompleksinde son rötuşların yapıldığını ifade ederek yakın zamanda hizmete açılacağını söyledi. Bilgin; "Açık ve kapalı spor salonları, bay-bayan yüzme havuzları, tenis kortu, kafeteryası, peyzaj alanları ve yürüyüş alanları ile birlikte Türkiye Yüzyılına değer katacak, şehrimize değer katacak Şeyh Şamil Spor Kompleksini kısa zamanda hizmete açacağız. Biz hep şunu söyledik, şehrin ihtiyacı olan yatırımları, istek ve talepleri, ortak akıl ve istişare ile dinleyerek şehre hizmet edecek rantabl projeleri hayata geçiriyoruz. Şehrin doğu kısmı Yiğitler, Şeyh Şamil, Huzur, Gülyurt, Yeşilyurt, Ahmet Turan Gazi, Mehmet Akif Ersoy Mahalleleri ile bölgemize hitap edecek tesisimiz kısa süre içerisinde tamamlanacak. Başta spor camiamıza ve gençlerimize hizmet edecek, mükemmel, her açıdan düşünülmüş bir spor merkezini hayata geçireceğiz. Tesisin şehrimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kara sevdamız Sivas'ımız için hizmetler ve eserler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.