Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Kış Olimpiyatları'nda ilginç bir olay yaşandı. Yarış sırasında piste giren bir kurt, sporcuların arkasında hızla koşmaya başladı. Yüreklerin ağza geldiği olayda herhangi bir sporcuya zarar gelmedi. Bu ilginç anlar, tribünlerdeki izleyiciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
- Kış Olimpiyatları'nda bir kurt, yarış sırasında kayak pistine girerek sporcuların önünde koştu.
- Güvenlik ekipleri müdahale etti ve yarış kısa süreliğine kontrol altına alındı.
- Olayda hiçbir sporcuya zarar gelmedi ve görüntüler sosyal medyada viral oldu.
YARIŞA KAÇAK GİRDİ
Mücadele devam ederken kayak pistine giren kurt, sporcuların önünde koşmaya başladı. Kısa süreli şaşkınlık yaratan olayda hayvanın parkuru takip ederek adeta yarışı tamamlaması dikkat çekti.
GÜVENLİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Görevliler duruma hızla müdahale ederken yarış güvenlik önlemleri kapsamında kısa süreliğine kontrol altına alındı. Herhangi bir sporcuya zarar gelmediği öğrenildi.
O anlar tribünlerdeki izleyiciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
