Haberler

Dev organizasyonun önüne geçen görüntü

Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kış Olimpiyatları'nda ilginç bir olay yaşandı. Yarış sırasında piste giren bir kurt, sporcuların arkasında hızla koşmaya başladı. Yüreklerin ağza geldiği olayda herhangi bir sporcuya zarar gelmedi. Bu ilginç anlar, tribünlerdeki izleyiciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

  • Kış Olimpiyatları'nda bir kurt, yarış sırasında kayak pistine girerek sporcuların önünde koştu.
  • Güvenlik ekipleri müdahale etti ve yarış kısa süreliğine kontrol altına alındı.
  • Olayda hiçbir sporcuya zarar gelmedi ve görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Kış Olimpiyatları'nda yarış sırasında piste giren bir kurt, hızla bitiş çizgisine doğru koşarak organizasyona damga vurdu.

YARIŞA KAÇAK GİRDİ

Mücadele devam ederken kayak pistine giren kurt, sporcuların önünde koşmaya başladı. Kısa süreli şaşkınlık yaratan olayda hayvanın parkuru takip ederek adeta yarışı tamamlaması dikkat çekti.

GÜVENLİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Görevliler duruma hızla müdahale ederken yarış güvenlik önlemleri kapsamında kısa süreliğine kontrol altına alındı. Herhangi bir sporcuya zarar gelmediği öğrenildi.

O anlar tribünlerdeki izleyiciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar;

Dev organizasyonun önüne geçen görüntü

Dev organizasyonun önüne geçen görüntü

Dev organizasyonun önüne geçen görüntü

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

ödül kurtun hakkıdır yedirmeyiz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Uzan'ı yıkan karar

Cem Uzan'ı yıkan karar! Milyonlarca dolarlık kaçış bitti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Cem Uzan'ı yıkan karar

Cem Uzan'ı yıkan karar! Milyonlarca dolarlık kaçış bitti
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Erdoğan'dan 2 milletvekiline konuşma yasağı! Biri eski CHP'li

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki vekile konuşma yasağı! Biri eski CHP'li