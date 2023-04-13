Dev mücadeleye dev oranlar! Trabzonspor-Beşiktaş maçının favorisi herkesi ters köşe yaptı

Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçının iddia oranları belli oldu. İddia Risk Yönetimi, Trabzonspor'un galibiyetine 2.24'lük oran verirken, Beşiktaş'ın galibiyetine ise 2.37'lik oran verdi. Mücadelenin beraberlik oranı ise 3.00 olarak belirlendi.

Süper Lig'in 29. haftasında 16 Nisan Pazar günü Trabzonspor ve Beşiktaş, Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takımın da mutlak galibiyet için sahaya çıkacağı karşılaşmanın oranları belli oldu.

İŞTE DEV MAÇA VERİLEN ORANLAR

İddia Risk Yönetimi, Trabzonspor'un galibiyetine 2.24'lük oran verirken, Beşiktaş'ın galibiyetine ise 2.37'lik oran verdi. Mücadelenin beraberlik oranı ise 3.00 olarak belirlendi. İki ezeli rakibin oynayacağı derbinin 2,5 Üst bitmesine 1.58 oran açıklanırken; 2,5 Alt bahsinin oranı 1.78 olarak ilan edildi.

SON MAÇLARDA TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 lig maçında Trabzonspor 4, Beşiktaş ise 2 galibiyet aldı. 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ SERİ YAPTI

Geçen haftalarda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden Siyah-Beyazlılar, üst üste 5 Süper Lig maçından da galip ayrıldı.