Dev maçta sakatlık! Yıldız oyuncu oyuna devam edemedi
Trabzonspor'da sakatlık yaşayan savunma oyuncusu Stefan Savic oyuna devam edemedi. Yıldız oyuncu, sakatlığının ardından yerini Rayyan Baniya'ya bıraktı.
- Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki maçta Trabzonspor savunma oyuncusu Stefano Savic sakatlandı.
- Stefano Savic'in yerine 51. dakikada Rayyan Baniya oyuna girdi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ve Trabzonspor, RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
TRABZONSPOR'DA SAVIC SAKATLANDI
Konuk ekip Trabzonspor'a ikinci yarının henüz başında savunma oyuncusu Stefano Savic'ten kötü haber geldi. İkinci yarının başında Barış Alper Yılmaz ile mücadele eden Stefan Savic topu son anda kornere çeldi.
OYUNA RAYYAN BANIYA DAHİL OLDU
Bu pozisyonun ardından adalesini tutan Savic, kendini yere bırakarak kenara değişiklik işareti yaptı. 51. dakikada yıldız oyuncunun yerine oyuna milli stoper Rayyan Baniya girdi.