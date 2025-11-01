Dev maçta sakatlık! Yıldız oyuncu oyuna devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ve Trabzonspor, RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

TRABZONSPOR'DA SAVIC SAKATLANDI

Konuk ekip Trabzonspor'a ikinci yarının henüz başında savunma oyuncusu Stefano Savic'ten kötü haber geldi. İkinci yarının başında Barış Alper Yılmaz ile mücadele eden Stefan Savic topu son anda kornere çeldi.

OYUNA RAYYAN BANIYA DAHİL OLDU

Bu pozisyonun ardından adalesini tutan Savic, kendini yere bırakarak kenara değişiklik işareti yaptı. 51. dakikada yıldız oyuncunun yerine oyuna milli stoper Rayyan Baniya girdi.