Dev maçta Pep Guardiola'nın City'si Alonso'nun Madrid'ini mat etti
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Manchester City, deplasmanda Real Madrid'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.
- Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Real Madrid'i Santiago Bernabeu'da 2-1 yendi.
- Real Madrid, 12 puanda kalırken Manchester City puanını 13'e yükselterek Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü sıraya yükseldi.
- Real Madrid'de Arda Güler, maça yedek kulübesinde başladı ve 58. dakikada oyuna dahil oldu.
Uefa Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Manchester City, 2-1'lik skorla kazandı.
CITY GERİYE DÜŞSE DE MAÇI ÇEVİRDİ
Karşılaşmada Real Madrid, 28. dakikada Brezilyalı oyuncusu Rodrygo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Yıldız oyuncu, tam 32 maç aradan sonra gol attı. Manchester City'den bu gole karşılık gecikmedi. İngiliz ekibi, 35. dakikada Nico O'Reilly'nin attığı golle maça denge getirdi. İlk yarının son anları oynanırken Manchester City penaltı kazandı. Penaltıda topun başına gelen Norveçli golcü Erling Haaland, 43. dakikada takımını öne geçirdi ve maçın skorunu belirleyen isim oldu.
ARDA GÜLER YEDEK SOYUNDU
Real Madrid'de forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler, maça yedek kulübesinde başladı ve 58. dakikada oyuna dahil oldu.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 12 puanda kalarak ilk 8 yolunda darbe aldı. Puanını 13'e yükselten City, Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü sıraya yükseldi. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Real Madrid, sahasında Monaco'yu ağırlayacak. Manchester City, Bodo/Glimt deplasmanına gidecek.