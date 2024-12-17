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Galatasaray-Trabzonspor maçın seyrini değiştiren penaltının VAR kayıtları açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Galatasaray-Trabzonspor maçında sarı-kırmızılılar lehine çalınan ve dev karşılaşmanın seyrini değiştiren penaltı pozisyonu da yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın tamamlanmasının ardından merakla beklenen VAR kayıtlarını açıkladı.

Kayıtlarda Fenerbahçe-RAMS Başakşehir maçında konuk takımdan Ba'nın Edin Dzeko'ya müdahalesi sonrası gördüğü kırmızı kartın ve Galatasaray- Trabzonspor karşılaşmasında Dries Mertens'in ceza sahası içerisinde yerde kalmasının ardından sarı-kırmızılılar lehine verilen penaltının hakem konuşmaları yer aldı.

  • Fenerbahçe-Başakşehir maçında Ba'nın gördüğü kırmızı kart

VAR: Ozan duyuyor musun? VAR konuşuyor.

Ozan Ergün: Evet ağabey.

VAR: Seni potansiyel şiddetli hareket için incelemeye davet ediyorum.

Ozan Ergün: Tamam. Evet ağabey, geldim. Çok net kafa atıyor, şiddetli hareket var. 27 numaraya kırmızı kart veriyorum.

Galatasaray-Trabzonspor maçın seyrini değiştiren penaltının VAR kayıtları açıklandıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

  • Galatasaray-Trabzonspor maçında sarı-kırmızılıların Mertens ile kazandığı penaltı

VAR: Kadir, potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. İlk geldiğinde temas noktasını göstereceğim.

Kadir Sağlam: Geldim.

VAR: Bu temas noktası.

Kadir Sağlam: Tamam, temas noktasını gördüm, penaltı veriyorum.

Galatasaray-Trabzonspor maçın seyrini değiştiren penaltının VAR kayıtları açıklandı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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