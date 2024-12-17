Galatasaray-Trabzonspor maçın seyrini değiştiren penaltının VAR kayıtları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Galatasaray-Trabzonspor maçında sarı-kırmızılılar lehine çalınan ve dev karşılaşmanın seyrini değiştiren penaltı pozisyonu da yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın tamamlanmasının ardından merakla beklenen VAR kayıtlarını açıkladı.
Kayıtlarda Fenerbahçe-RAMS Başakşehir maçında konuk takımdan Ba'nın Edin Dzeko'ya müdahalesi sonrası gördüğü kırmızı kartın ve Galatasaray- Trabzonspor karşılaşmasında Dries Mertens'in ceza sahası içerisinde yerde kalmasının ardından sarı-kırmızılılar lehine verilen penaltının hakem konuşmaları yer aldı.
- Fenerbahçe-Başakşehir maçında Ba'nın gördüğü kırmızı kart
VAR: Ozan duyuyor musun? VAR konuşuyor.
Ozan Ergün: Evet ağabey.
VAR: Seni potansiyel şiddetli hareket için incelemeye davet ediyorum.
Ozan Ergün: Tamam. Evet ağabey, geldim. Çok net kafa atıyor, şiddetli hareket var. 27 numaraya kırmızı kart veriyorum.
- Galatasaray-Trabzonspor maçında sarı-kırmızılıların Mertens ile kazandığı penaltı
VAR: Kadir, potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. İlk geldiğinde temas noktasını göstereceğim.
Kadir Sağlam: Geldim.
VAR: Bu temas noktası.
Kadir Sağlam: Tamam, temas noktasını gördüm, penaltı veriyorum.