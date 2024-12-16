Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?
Trabzonspor'un Galatasaray karşısında Ozan Tufan ile bulduğu 3. gol öncesinde Eren Elmalı'nın topu oyun alanı dışından mı yoksa içinden mi çevirdiği tartışmalara neden oldu. Maçın bile önünde geçen pozisyonu VAR ile konuşan hakem Oğuzhan Çakır, gol kararında kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Galatasaray- Trabzonspor maçında bordo-mavililerin Ozan Tufan ile bulduğu deplasmanında bulduğu 3. gol öncesi topun oyun alanı dışından mı yoksa içinden mi çevrildiği tartışma konusu oldu.
OĞUZHAN ÇAKIR VAR İLE KONUŞTU, GOLÜ VERDİ
55. dakikada Ozan Tufan'ın kendisinin ikinci, takımının ise 3. golü öncesinde Eren Elmalı'ın çizgi üzerinden çevirdiği topun dışarıdan çevrildiği konusunda Galatasaraylı oyuncular itirazlarda bulundu. VAR ile görüşen hakem Oğuzhan Çakır, golde bir ihlal olmadığını söyledi ve gol kararını onadı.
İşte o pozisyon;