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Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?

Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?
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Trabzonspor'un Galatasaray karşısında Ozan Tufan ile bulduğu 3. gol öncesinde Eren Elmalı'nın topu oyun alanı dışından mı yoksa içinden mi çevirdiği tartışmalara neden oldu. Maçın bile önünde geçen pozisyonu VAR ile konuşan hakem Oğuzhan Çakır, gol kararında kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Galatasaray- Trabzonspor maçında bordo-mavililerin Ozan Tufan ile bulduğu deplasmanında bulduğu 3. gol öncesi topun oyun alanı dışından mı yoksa içinden mi çevrildiği tartışma konusu oldu.

OĞUZHAN ÇAKIR VAR İLE KONUŞTU, GOLÜ VERDİ

55. dakikada Ozan Tufan'ın kendisinin ikinci, takımının ise 3. golü öncesinde Eren Elmalı'ın çizgi üzerinden çevirdiği topun dışarıdan çevrildiği konusunda Galatasaraylı oyuncular itirazlarda bulundu. VAR ile görüşen hakem Oğuzhan Çakır, golde bir ihlal olmadığını söyledi ve gol kararını onadı.

İşte o pozisyon;

Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Topun iz düşümü çizgiyi geçmiyor bu gol temizde gs ye verilen beleş penaltıya ne diyeceksiniz

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

X sosyal medyada daha güzel pozisyondan çekilmiş resim var geçmiş top, fenerliler sevinsin, yapı yapı diye ağlıyorlar ki biride demiyor ki arkadaş biz sadece turkiyede değil avrupada da kötüyüz diye, kılıf iyi ama yapı, buna inanlar var acıyorum fenerlilere

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