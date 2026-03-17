Dev maç yarın! Okan Buruk, Liverpool'u bu 5 taktikle yıkacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanacak maçın taktik planını belirledi. Buruk, oyuncularına cesur oyun, duran topları değerlendirme ve yüksek konsantrasyon vurgusu yaparak çeyrek finalin şifrelerini 5 maddede anlattı. Maç boyunca disiplin ve konsantrasyon isteyen Buruk, oyuncularına 'Onları daha önce yendik, yine başarabiliriz' mesajı verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanacak kritik maç öncesi taktik planını belirledi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık avantajı koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

"CESUR OYNAYACAĞIZ" MESAJI

Sözcü'nün haberine göre Okan Buruk, oyuncularıyla yaptığı toplantıda geri çekilmeden, kendi oyunlarını sahaya yansıtmaları gerektiğini vurguladı. Deneyimli teknik adam, takımından son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmamalarını istedi.

DURAN TOPLAR EN BÜYÜK KOZ

Buruk'un planında Liverpool'un duran toplardaki zaafı önemli bir yer tutuyor. Tecrübeli teknik adamın, bu alandaki fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini oyuncularına aktardığı belirtildi.

DİSİPLİN VE KONSANTRASYON UYARISI

Galatasaray Teknik Direktörü, maç boyunca yüksek konsantrasyon ve disiplin istedi. Özellikle kırmızı kart riskine dikkat çeken Buruk, sadece ilk 11'in değil oyuna sonradan giren oyuncuların da kritik rol oynayacağını ifade etti.

"DAHA ÖNCE BAŞARDIK" MOTİVASYONU

Buruk'un, daha önce Liverpool'a karşı elde edilen galibiyetleri hatırlatarak oyuncularını motive ettiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, "Onları daha önce yendik, yine başarabiliriz" mesajını verdiği aktarıldı.

SON DAKİKALAR PLANI

Okan Buruk'un planında Liverpool'un maçların son bölümlerinde yaşadığı düşüş de yer aldı. İngiliz ekibinin erken gol bulmak isteyeceğini düşünen Buruk, hızlı hücumlarla cevap verilmesi talimatını verdi.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Galatasarayliyim ama skor 4-0 sanki

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

