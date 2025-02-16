Dev kulüp kesenin ağzını açtı: Lucas Torreira için bomba transfer iddiası

Galatasaray'ın vazgeçilmez isimlerinden olan Uruguaylı yıldız Lucas Torreira hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

BOCA YENİDEN DEVREDE

Arjantin ekiplerinden Boca Juniors, Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için girişimlerin sıklaştırdı. Arjantin basınından Strikers'ın haberine göre; Boca, sezonun ikinci yarısında orta sahasını güçlendirmek için Torreira'yı kadrosuna katmak istiyor. Boca Başkanı Juan Roman Riquelme'nin Uruguaylı futbolcuyu takımı güçlendirecek üst düzey bir transfer olarak gördüğü kaydedildi.

KESENİN AĞZINI AÇMAYA HAZIRLAR

Söz konusu haberde; Boca Juniors'un bu transfer için Galatasaray'ın istediği ücretleri karşılamaya hazır olduğu belirtildi. Boca, eğer Galatasaray kabul ederse kiralama seçeneğini de masada tutacak.

TORREIRA NE DEMİŞTİ?

Telemundo'ya konuşan Torreira, "İnsanları umutlandırmak istemiyorum çünkü şu anda durum çok karışık. Güney Amerika'ya dönüşüm gittikçe yaklaşıyor. Ben de böyle hissediyorum. Her şey olabilir, Galatasaray'da bu yılın tadını çıkarmak istiyorum ve gelecek yıl ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı

Şu an için Galatasaray'a odaklandığını söyleyen Torreira, "Uzun yıllardır Avrupa'da oynuyorum ve bu bazen çok yorucu oluyor benim için. Aradaki mesafeyi hissediyorum, ailemi özlüyorum. Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz. Şu anda Galatasaray'a odaklanmak istiyorum." sözlerini sarf etmişti.

BOCA'DA OYNAMAK İSTİYORDU

Öte yandan Torreira, daha önce ESPN'e yaptığı açıklamada Boca Juniors'ta oynamak istediğini belirtirek, "Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evde olmayı, aileme yakın olmayı özledim" diye açıklamasını yapmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla 32 resmi maça çıktı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 gol 6 asistlik performans gösterdi. Torreira'nın sarı-kırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.