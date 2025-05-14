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Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı

Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
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Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor'da Arseniy Batagov, sakatlandı ve sedyeyle saha kenarına geldi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Bordo-mavililere karşılaşmanın ilk yarısının son bölümünde Arseniy Batagov'dan kötü haber geldi.

SEDYEYLE KENARA GELDİ

Trabzonspor'da başarılı savunma oyuncusu Arseniy Batagov, 41. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ukraynalı futbolcu, sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Trabzonspor'da sakatlanan Batagov yerine John Lundstram, 45. dakikada oyuna dahil oldu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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