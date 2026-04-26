Dev derbide Galatasaray galip geldi, Tekirdağ'da taraftarlar sokaklara döküldü

Trendyol Süper Lig'de oynanan derbide Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi farklı mağlup etmesinin ardından Tekirdağ'da taraftarlar sokağa döktü.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan kafe ve işletmelerde karşılaşmayı takip eden Galatasaray taraftarları büyük sevinç yaşadı. Galibiyetin ardından cadde ve sokaklara çıkan taraftarlar, araç konvoyları oluşturarak korna çaldı, marşlar söyleyip tezahüratlar yaptı. Bazı taraftarların sarı-kırmızılı bayraklarla kutlamalara katıldığı görüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı