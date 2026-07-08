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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa-Fas maçına doğru

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Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile oynayacakları maç öncesinde takımının hücumda daha etkili olması gerektiğini vurguladı.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, yarın karşılaşacakları Fas karşısında daha bitirici olmaları gerektiğini söyledi.

Deschamps, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde yarın Fas ile oynayacakları maç öncesinde Boston Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Deneyimli teknik adam, 14 golle şu anda kadar turnuvanın en skorer takımı olduklarının hatırlatılması üzerine, "Hücum anlamında bitirici olmak zorundayız. İki takımın da tüm alanlarda güçlü kozları var. Etkiliyiz ama bu konuda daha iyisini yapabilirdik. Bazen altı şans yakalar iki gol atarsınız, bazen de iki şans yakalar iki gol atarsınız. Önemli olan fırsatları değerlendirebilmektir." diye konuştu.

Deschamps, son 16 turunda eledikleri Paraguay ile Fas'ın profillerinin farklı olduğunu belirterek, "Fas'la dört yıl önce yarı finalde karşılaşmıştık. Afrika Uluslar Kupası finalinde oynadılar. Üst düzey bireysel yeteneklere sahipler. Buraya öylesine oynamaya gelmediler, kazanmak için buradalar. Bu harika takıma karşı hazır olmalı, performans göstermeli ve sonuca gitmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kas sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'nin maça yetişip yetişemeyeceği sorusuna Deschamps, "Kendini daha iyi hissediyor daha fazla bir şey söyleyemem. Bugün antrenmanda yer alabilir. Diğer tüm oyuncularımız ise hazır durumda." yanıtını verdi.

57 yaşındaki teknik adam, Paraguay maçında Michael Olise'nin gördüğü sarı kartın iptal edilmesi yönündeki itirazlarını FIFA'nın kabul etmediği bilgisini paylaştı.

Deschamps, karşılaşmaya Arjantinli hakemin atanmasıyla ilgili soru üzerine de, "Hakemlere güveniyorum. Rakibimiz Fas, hakem değil." dedi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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