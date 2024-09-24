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Derviş Deniz: Tempomuz Her Maçla Yükseliyor

Derviş Deniz: Tempomuz Her Maçla Yükseliyor
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Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Derviş Deniz, Esenler Erokspor mağlubiyetinin ardından oyuncuların performansını övdü ve takımın temposunun her maçla birlikte arttığını belirtti. Ayrıca Malatyaspor'un sahipsiz kalmayacağını söyledi.

- Derviş Deniz : "Tempomuz her maçla birlikte daha da yükseliyor"

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Derviş Deniz :

"Malatyaspor sahipsiz kalmaz"

İSTANBUL - Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Derviş Deniz, Esenler Erokspor mağlubiyeti sonrası, oyuncuların performansını beğendiğini dile getirerek, "Tempomuz her maçla birlikte daha da yükseliyor" dedi.

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig 2. hafta erteleme maçında deplasmanda Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Derviş Deniz, "Temposu yüksek, izleyenlere keyif veren bir müsabakayı geride bıraktık. Maçın bu şekilde geçeceğini tahmin ediyorduk. Lige alışıyoruz. Tempomuz her maçla birlikte daha da yükseliyor. Oyuncularımız sahada mücadelelerini yapıyorlar. Önümüzdeki maçlarda da tempomuzu artırarak puanlar almayı hedefliyoruz" dedi.

"Malatyaspor sahipsiz kalmaz"

Maç boyunca sarı-kırmızılı taraftarların başkan Adil Gevrek aleyhine tezahüratlarının hatırlatılması üzerine Teknik Sorumlu Deniz, "İlerleyen günlerde yönetimle alakalı Malatyaspor'un lehine güzel kararlar alınacaktır. Malatyaspor sahipsiz kalmaz. Taraftarlarımız, zamanında lige damga vurmuş bir takım olduğumuzu bildikleri için beklentileri de yüksek tabiki. Yeni Malatyaspor'un yararına kararlar en kısa zamanda alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS KILIÇ - Spor

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