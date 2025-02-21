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Dersim Akademi Spor Kız Basketbol Takımı Bölge Şampiyonu

Dersim Akademi Spor Kız Basketbol Takımı Bölge Şampiyonu
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Dersim Akademi Spor Kız Basketbol Takımı, U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası'nda elde ettiği başarı ile Türkiye yarı finallerine katılma hakkı kazandı. Takım, yapmayı hedeflediği Türkiye Şampiyonası öncesi Kayseri'deki yarı finallerde de başarılı olmayı amaçlıyor.

Dersim Akademi Spor Kız Basketbol Takımı, bölge şampiyonu olarak Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı. Takımın hedefi Kayseri'de düzenlenecek olan yarı finallerden çıkarak Türkiye Şampiyonası'na katılmak.

Tunceli'de 18-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenen U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası'nda Şanlıurfa, Muş ve final maçında ise Şırnak'ı mağlup eden Dersim Akademi Spor Basketbol Takımı bölgeye şampiyonu olarak Türkiye yarı finallerine katılma hakkı kazandı.

Rakiplerini ortalama 45 sayılık farklarla yenen takım, kendi potasında 105 sayı görürken rakip potalara 239 sayı bıraktı.

Takımın hedefi Kayseri'de düzenlenecek olan yarı finallerden de çıkarak Türkiye Şampiyonası'na katılmak. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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