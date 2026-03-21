Derbiye yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası sahalardan bir süre uzak kalacak. Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildi ve bu nedenle ligde 3-4 maç kaçırması bekleniyor. Galatasaray sağlık ekibi, Osimhen'i 26 Nisan haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirmeyi planlıyor.

Galatasaray'da Liverpool maçında yaşanan sakatlık sonrası Victor Osimhen'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte gözler yıldız oyuncunun dönüş tarihine çevrildi.

KOLUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan karşılaşmada Konate ile çarpışan Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildi. İlk yarıyı tamamlayan golcü oyuncu, ikinci yarıda riske edilmedi.

3-4 MAÇ YOK

Yapılan değerlendirmelere göre Osimhen'in ligde 3 ila 4 maç kaçırması bekleniyor. Yıldız futbolcunun Trabzonspor, Kocaeli ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyeceği, ayrıca Türkiye Kupası'nda da bir karşılaşmada görev alamayacağı ifade edildi.

HEDEF DERBİYE YETİŞMEK

Galatasaray sağlık ekibi, Osimhen'i 26 Nisan haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirmeyi planlıyor. Tedavi sürecinin bu kritik maça göre şekillendirileceği öğrenildi.

Fatih Kayalı
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Gizli silah devreye alındı
Haberler.com
Yorumlar (1)

Hazım Koçak:

Sağ ön kol ne hayvan mı bu adam sağ kolu desenize

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'dan dikkat çeken mesaj! Resmen gözdağı verdiler

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Putin'den yeni mesaj
Bayram günü mahalle savaş alanına döndü! 3 ölü, 22 yaralı

Bayram günü mahalle savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya'da binlerce Müslüman bayram sabahı camilere akın etti

Ülkenin başkentinde tarihi görüntü! Binlerce kişi camilere akın etti
Hülya Avşar'ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba

Hülya Avşar'ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba
Rusya'dan dikkat çeken mesaj! Resmen gözdağı verdiler

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Putin'den yeni mesaj
Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor

Milyonluk tekneler alev alev yanıyor
Trump: İran'a yönelik askeri çabaları azaltmayı düşünüyoruz

Trump'tan saatler içinde U dönüşü