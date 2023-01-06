Derbiye saatler kala kafa karıştırdılar! 4 ünlü astrolog şampiyonluk tahmini yaptı, 3'ü aynı takımın adını verdi

Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Şampiyonluğun en önemli adayları arasında yer alan iki ezeli rakipten hangisinin şampiyon olacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Dev derbiye saatler kala ünlü astrologlar ise şampiyonluk tahminlerini açıkladılar. Tahmin yapan 4 astrologdan 3'ünün Fenerbahçe'yi şampiyonluk adayı olarak söylemesi ise sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Kadıköy'de oynanacak olan dev derbide Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ederken, şampiyonluğun en büyük adaylarından olan iki ekip mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Futbolseverler mücadeleyi iple çekerken, ünlü astrologlar ise karşılaşma öncesi Süper Lig için şampiyonluk tahminlerinde bulundular.

4 ASTROLOGDAN 3'Ü FENERBAHÇE DEDİ

Tahminlerini açıklayan ünlü astrologlardan Astrolog Zeynep Turan, "Trabzonspor mağlubiyeti yanıltmasın, 2023 yılında Fenerbahçe şampiyon olacak." tahmininde bulundu. Diğer yandan tahminlerini yapan Astrolog Hande Kazanova ve Astrolog Aygül Aydın da "Fenerbahçe şampiyon olacak" dedi.

MERAL BARAN İSE GALATASARAY DEDİ

Yaptığı tahminlerle son iki yılın şampiyonunu bilen ünlü Astrolog Meral Baran ise "Galatasaray, ilk etapta başarısız olacak. Herkes 'Şampiyon garanti Fenerbahçe olacak' diyecek. Kutlamalar için hazırlıklar yapılacak ama Galatasaray son haftalara doğru bir mucize gerçekleştirecek ve şampiyon olacak." tahmininde bulundu.