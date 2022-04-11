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Derbiye damga vuran görüntü! Arda Turan tepki çekti

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı mağlup etmesi kadar aylar sonra şans bulan Arda Turan da çok konuşuldu. 84. dakikada oyuna giren Arda Turan'ın kilolu görüntüsü tepki çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmada 84. dakikada oyuna giren Arda Turan'ın görüntüsü tepki çekti.

Derbiye damga vurdu! Arda Turan'dan tepki çeken görüntü

KİLO PROBLEMİ

Son maçına 6 Şubat'ta çıkan Arda Turan'ın görüntüsünde bir değişiklik görülmedi. Fazla kiloları sebebiyle çok eleştiri alan Arda Turan, "Kamera açısı" diyerek isyanda bulunmuştu. Ancak Arda'nın derbideki görüntüsü yine tartışma konusu oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Galatasaray, Arda Turan, Fenerbahçe, Derbi, Spor, Haberler

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Yorumlar (6)

Deniz:

Şöyle Arda'nın şanına yakışır bir jübile maçı ayarlansa artık diyorum; hem şu da var, nolur şu gençlere biraz daha fazla olanak tanıyın kardeşim, Arda'ya iş mi yok, en kıyağından süper hoca olur her takıma.

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Sadullah sıtkı:

futbolumuzun medarı iftiarı Fatih Terimin En büyük projesi.

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umurka 06:

Birilerinin ardında bıraktığı miras. Başarısız olup gittikten sonra işi içinden çıkılmaz halde bırak, seni tekrar çağırsınlar sonsuz döngüsü.

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