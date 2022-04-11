Derbiye damga vuran görüntü! Arda Turan tepki çekti
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Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı mağlup etmesi kadar aylar sonra şans bulan Arda Turan da çok konuşuldu. 84. dakikada oyuna giren Arda Turan'ın kilolu görüntüsü tepki çekti.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmada 84. dakikada oyuna giren Arda Turan'ın görüntüsü tepki çekti.
KİLO PROBLEMİ
Son maçına 6 Şubat'ta çıkan Arda Turan'ın görüntüsünde bir değişiklik görülmedi. Fazla kiloları sebebiyle çok eleştiri alan Arda Turan, "Kamera açısı" diyerek isyanda bulunmuştu. Ancak Arda'nın derbideki görüntüsü yine tartışma konusu oldu.