Derbiye damga vuran an! VAR uyardı, Galatasaray 10 kişi kaldı
Süper Lig'deki Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Przemyslaw Frankowski, VAR uyarısı sonucu kırmızı kartla oyundan atıldı. Maçın 34. dakikasında Ernest Muçi'ye yaptığı müdahale sonucu sarı kart gören Frankowski, VAR'da görevli Polonyalı hakem Pawel Pskit'in uyarısı üzerine hakem Yasin Kol tarafından sarı kart iptal edilerek kırmızı kartla oyundan atıldı.
Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ağırladığı maçta sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı.
VAR'DAN GELEN UYARI KARTIN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ
Maçın 34. dakikasında Ernest Muçi, Przemyslaw Frankowski'nin müdahalesinin ardından yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, Przemyslaw Frankowski'ye sarı kart çıkardı.
VAR'da görev yapan Polonyalı hakem Pawel Pskit, Yasin Kol'u pozisyonu izlemesi için çağırdı. Pozisyonu izleyen Yasin Kol, Przemyslaw Frankowski'ye çıkardığı sarı kartı iptal etti ve daha sonra kırmızı kar gösterdi.