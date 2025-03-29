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Derbiye damga vuran an! VAR uyardı, Galatasaray 10 kişi kaldı

Derbiye damga vuran an! VAR uyardı, Galatasaray 10 kişi kaldı
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Süper Lig'deki Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Przemyslaw Frankowski, VAR uyarısı sonucu kırmızı kartla oyundan atıldı. Maçın 34. dakikasında Ernest Muçi'ye yaptığı müdahale sonucu sarı kart gören Frankowski, VAR'da görevli Polonyalı hakem Pawel Pskit'in uyarısı üzerine hakem Yasin Kol tarafından sarı kart iptal edilerek kırmızı kartla oyundan atıldı.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ağırladığı maçta sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı.

VAR'DAN GELEN UYARI KARTIN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Maçın 34. dakikasında Ernest Muçi, Przemyslaw Frankowski'nin müdahalesinin ardından yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, Przemyslaw Frankowski'ye sarı kart çıkardı.

VAR'da görev yapan Polonyalı hakem Pawel Pskit, Yasin Kol'u pozisyonu izlemesi için çağırdı. Pozisyonu izleyen Yasin Kol, Przemyslaw Frankowski'ye çıkardığı sarı kartı iptal etti ve daha sonra kırmızı kar gösterdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSer_hat:

Yasin Kol denen hakem müsveddesi Davinsona yapılan penaltıyı veremedi.

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Hepsi elbirliğiyle Galatasaray'ı katlettiler yazıklar olsun

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

klasik Beşiktaş maçları takip kırmızı Kart Görene kadar kendini yerden yere at hakemde görevli geldiyse rakip maalesef oyun oynayamiyor. Gözünün önünde ki dsvinsona yapılanlara kayıtsız kalıyor, sonrada maç bir takıma hediye ediliyor

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