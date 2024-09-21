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Derbinin özeti gibi kare! Herkes Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışı konuşuyor

Derbinin özeti gibi kare! Herkes Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışı konuşuyor
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından Okan Buruk'un Mourinho'ya gülerek bakış attığı fotoğraf büyük yankı uyandırdı. Bu fotoğraf, büyük ilgi gördü.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Torreira, Mertens ve Sara atarken, Fenerbahçe'nin tek golünü penaltıdan Dzeko kaydetti.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Okan Buruk'un Mourinho'ya gülerek bakış attığı bir fotoğraf gündem oldu.

İşte o kare;

Derbinin özeti gibi kare! Herkes Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışı konuşuyor

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (14)

Yasar Unal:

Şu şımarığı gene pişmiş kelle gibi güldürdüler. Sana da bravo Mourinho. Sadece konuşmayacaksın. Sahada gereğini yapacaksın ki böyle sırıtamayacak yer elması.

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ali tartan:

Keşke 5 yerkende o bakışı atabilseydin

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47
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MuRii:

Ahhaaahhahaha

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7
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Seckin Sahin:

Tebrikler Okan Hoca

44
7
yanıtYanıtla
Hasann hasann:

Morinyonuda al git Ali KOÇ

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6
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Savaş Tural:

Morinho da balon cıktı. Kadro seçimine bak .szymanski topcu değil her maç 90 dk oynatıyor .gs haketti

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2
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Muhammed Polat:

Demek ki büyük takımlarla çalışmakla büyük teknik direktör olunmuyormuş Okan buruk’un eline su bilene dökemez

24
5
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duyarlı vatandaş:

İsmail Kartal yükleniyor

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Emir Güler:

ALTI ÜSTÜ 1 MAÇ MORUQ 1 HAFTA UTUYAMAZSIN ŞİMDİ

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İsmail Küçükodabaşı:

Mormin. Mino mino fino fino= Ali?? Başkan bırak artık yeter bu minoyla finoyla gitmez bu işler ya Ruhsuzlarla olmuyor ruh lazım ruh

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