Derbinin özeti gibi kare! Herkes Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışı konuşuyor
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından Okan Buruk'un Mourinho'ya gülerek bakış attığı fotoğraf büyük yankı uyandırdı. Bu fotoğraf, büyük ilgi gördü.
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Torreira, Mertens ve Sara atarken, Fenerbahçe'nin tek golünü penaltıdan Dzeko kaydetti.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Okan Buruk'un Mourinho'ya gülerek bakış attığı bir fotoğraf gündem oldu.
İşte o kare;