Derbinin özeti gibi kare! Herkes Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışı konuşuyor

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Torreira, Mertens ve Sara atarken, Fenerbahçe'nin tek golünü penaltıdan Dzeko kaydetti.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Okan Buruk'un Mourinho'ya gülerek bakış attığı bir fotoğraf gündem oldu.

İşte o kare;