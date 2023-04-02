Derbinin devre arasında Beşiktaş'tan zehir zemberek açıklama: Manuel zekanın ürünü
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Fenerbahçe derbisinde Arda Güler için çalınan penaltı Beşiktaş camiasını ayağa kaldırdı. Siyah-Beyazlılar maçın devre arasında "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!" paylaşımı yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde 38. dakikada Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyon Siyah-Beyazlıları ayağa kaldırdı.
DEVRE ARASI PAYLAŞIM
38. dakikada Onur'un müdahalesiyle yerde kalan Arda, takımına penaltı aldırdı. Beşiktaş, yaşanan pozisyonun ardından zehir zemberek bir paylaşım yaptı.
"MANUEL ZEKA"
Penaltı pozisyonunu paylaşan Beşiktaş, "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!" notunu gönderiye düştü. Siyah-Beyazlı taraftarlar etkileşim yağdırdı.