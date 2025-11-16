Derbide zafer Fenerbahçe'nin
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi. Sarı-lacivertliler, ligde 5'te 5 yaptı.
- Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti.
- Fenerbahçe Medicana ligde 5 maçta 5 galibiyet aldı.
- Eczacıbaşı Dynavit ligde ikinci kez yenildi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.
DERBİDE KAZANAN FENERBAHÇE
Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanan zorlu müsabakayı Fenerbahçe Medicana, 13-25, 25-21, 15-25 ve 26-28'lik setlerle 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte Sarı lacivertliler ligde 5'te 5 yaptı. Ev sahibi ekip Eczacıbaşı Dynavit ise ligde ikinci kez yenildi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen
Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Meliha Diken, Dilay Özdemir, Maglio, Tuna Aybüke Özel)
Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Korneluk, Orro, Fedorovtseva (Gizem Örge, Arelya Karasoy Koçaş, Ghani, Eda Erdem)
Setler: 13-25, 25-21, 15-25, 26-28
Süre: 126 dakika (34, 31, 25, 36)