Derbide zafer Fenerbahçe'nin

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.

DERBİDE KAZANAN FENERBAHÇE

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanan zorlu müsabakayı Fenerbahçe Medicana, 13-25, 25-21, 15-25 ve 26-28'lik setlerle 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte Sarı lacivertliler ligde 5'te 5 yaptı. Ev sahibi ekip Eczacıbaşı Dynavit ise ligde ikinci kez yenildi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen

Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Meliha Diken, Dilay Özdemir, Maglio, Tuna Aybüke Özel)

Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Korneluk, Orro, Fedorovtseva (Gizem Örge, Arelya Karasoy Koçaş, Ghani, Eda Erdem)

Setler: 13-25, 25-21, 15-25, 26-28

Süre: 126 dakika (34, 31, 25, 36)