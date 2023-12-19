Derbide sahada olacak mı? Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı: Endişeye mahal yok endişeye
Fenerbahçe, kulübün resmi sosyal medya hesabından sakatlanan yıldız futbolcusu Edin Dzeko'nun fotoğrafını koyup altına "Endişeye mahal yok endişeye" notunu düştü. Sarı-lacivertlilerin bu hamlesi Dzeko'nun Galatasaray derbisinde sahada olacağı şeklinde yorumlandı.
Süper Lig devi Fenerbahçe, sosyal medya hesabından sakatlana Edin Dzeko ile ilgili flaş bir paylaşımda bulundu.
"ENDİŞEYE MAHAL YOK"
Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Endişeye mahal yok endişeye" ifadeleri kullanıldı. Sarı-lacivertlilerin bu paylaşımı taraftarlardan büyük beğeni aldı.
İşte o paylaşım;