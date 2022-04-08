Derbide oynayacak mı? Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu netlik kazandı
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Galatasaray'da pazar günü oynanacak derbi öncesi yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda Karagümrük maçında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, bu akşam yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Genç yıldızın derbide ilk 11'de olmasa bile yedek kulübesinde sonradan oyuna girmek için hazır olacağı ifade edildi.
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun yapılan son antrenmana katılması yüzleri güldürdü.
FENERBAHÇE MAÇININ KADROSUNDA OLMASI BEKLENİYOR
Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı takımın bugün gerçekleştirdiği idmanda takımla birlikte kontrollü bir şekilde çalıştı. Kerem'in pazar gününe kadar kendisini daha da hazır hale getireceği ve derbi kadrosunda yer alacağı ancak ilk 11'de olmasa da sonradan oyuna dahil olabileceği öğrenildi.
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