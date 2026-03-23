Derbide olay! 2.5 ay önce yaşananların intikamını çok fena aldı

Real Madrid'in Atletico Madrid'i 3-2 mağlup ettiği derbide Vinicius Junior, attığı goller kadar Diego Simeone'ye yaptığı hareketle de gündeme damga vurdu.

GOLLERLE SAHNEYE ÇIKTI

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede iki gol atan Vinicius Junior, takımının galibiyetinde başrol oynadı ve performansıyla öne çıktı.

ALAYCI HAREKET DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmanın 86. dakikasında oyundan çıkan Brezilyalı yıldız, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin önünden geçerken alaycı şekilde gülerek dikkat çeken bir harekete imza attı. Simeone ise bu davranış sonrası 4. hakeme itirazda bulundu.

GEÇMİŞTEKİ GERİLİMİN DEVAMI

İkili arasındaki gerilim, ocak ayında oynanan İspanya Süper Kupa yarı finaline dayanıyor. O karşılaşmada Simeone'nin Vinicius'a "Florentino seni kovacak" sözlerini sarf ettiği ve bu ifadelerin iki isim arasında tansiyonu yükselttiği biliniyordu. Vinicius da maç sonrası yaptığı paylaşımla Simeone'ye karşılık vermişti.

İNTİKAM DERBİDE GELDİ

Yaşananların ardından Vinicius Junior'ın derbideki performansı ve Simeone'ye yönelik hareketi, futbol kamuoyunda "intikam alındı" şeklinde yorumlandı.