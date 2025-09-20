Derbide kazanan Liverpool

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Merseyside derbisinde Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool ile Everton karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi Liverpool, 2-1'lik skorla kazandı.

2 GOLLÜ ZAFER

Liverpool'a galibiyeti golleri 10. dakikada Ryan Gravenberch ve 29. dakikada Hugo Ekitike kaydetti. Konuk ekip Everton'un tek golü ise 58. dakikada Idrissa Gueye'den geldi.

GRAVENBERCH TARİHE GEÇTİ

Liverpool forması giyen 23 yaşındaki Ryan Gravenberch, Merseyside derbisinde hem gol atan hem de asist yapan en genç futbolcu oldu.

5'TE 5 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Liverpool, sezona 5'te 5 ile başlayarak 15 puana yükseldi. Konuk ekip Everton, 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Liverpool, Crystal Palace'a konuk olacak. Everton, sahasında West Ham'ı ağırlayacak.