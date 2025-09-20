Haberler

Derbide kazanan Liverpool

Derbide kazanan Liverpool
Haberler
Güncelleme:
Haberler
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında oynanan Merseyside derbisinde Liverpool, Everton'ı 2-1 mağlup etti. Liverpool, sezona 5'te 5 ile başlayarak 15 puana yükseldi.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Merseyside derbisinde Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool ile Everton karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi Liverpool, 2-1'lik skorla kazandı.

2 GOLLÜ ZAFER

Liverpool'a galibiyeti golleri 10. dakikada Ryan Gravenberch ve 29. dakikada Hugo Ekitike kaydetti. Konuk ekip Everton'un tek golü ise 58. dakikada Idrissa Gueye'den geldi.

GRAVENBERCH TARİHE GEÇTİ

Liverpool forması giyen 23 yaşındaki Ryan Gravenberch, Merseyside derbisinde hem gol atan hem de asist yapan en genç futbolcu oldu.

5'TE 5 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Liverpool, sezona 5'te 5 ile başlayarak 15 puana yükseldi. Konuk ekip Everton, 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Liverpool, Crystal Palace'a konuk olacak. Everton, sahasında West Ham'ı ağırlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıisa yatar:

Türk takımları Avrupa da bir hiç.Hezimet yükleniyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
