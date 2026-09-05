Beşiktaş'tan derbide 2-1, puan 9

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'de puanını 9'a çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Ligde oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, puanını 9'a yükseltti. Bu sezon ligde Eyüpspor, Çorum FK ve Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başaran Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, tek yenilgisini Corendon Alanyaspor deplasmanında yaşadı.

Beşiktaş, ligde gelecek hafta sahasında ligin yeni ekibi Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı