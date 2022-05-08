Derbide hayrete düşüren gerçek! Herkes, "Rezillik" diyerek Süper Lig'e isyan etti

Süper Lig'de sezonun son derbisi nefes kesti. 9 sarı kartın çıktığı mücadelede oyun sık sık dururken, topun oyunda kaldığı süre tartışma yarattı.

FUTBOLSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

OPTA verilerine göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de topun en düşük süre oyunda kaldığı maçı tamamladı (41 dakika 15 saniye). Bu istatistiğe sosyal medyada futbolseverler tepki gösterirken, Süper Lig'in kalitesi için "Rezillik" ifadesi kullanıldı.