Derbide hayrete düşüren gerçek! Herkes, "Rezillik" diyerek Süper Lig'e isyan etti
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine gerginlikler ve sarı kartlar damgasını vururken, topun oyunda kaldığı süre dikkat çekti. Süper Lig'de topun oyunda en az kaldığı maç olarak kayıtlara geçen derbide, oyun sadece 41 dakika 15 saniye aktı. Bu istatistiğe tepki gösteren futbolseverler, sosyal medyada "Rezillik" diyerek Süper Lig'in kalitesine tepki gösterdi.
Süper Lig'de sezonun son derbisi nefes kesti. 9 sarı kartın çıktığı mücadelede oyun sık sık dururken, topun oyunda kaldığı süre tartışma yarattı.
FUTBOLSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ
OPTA verilerine göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de topun en düşük süre oyunda kaldığı maçı tamamladı (41 dakika 15 saniye). Bu istatistiğe sosyal medyada futbolseverler tepki gösterirken, Süper Lig'in kalitesi için "Rezillik" ifadesi kullanıldı.