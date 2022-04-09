Derbide gol yağmuru! Volkan Demirel kenarda ecel terleri döktü

Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Karagümrük 31'de Adnan Uğur'la öne geçti, Pesic 38'de skoru 2-0'a getirdi.

İkinci devrede Kasımpaşa oyuna tutundu. 67'de Tarkan Serbest, skoru 2-1 yaptı. 72'de Karagümrük'ten Bistrovic sahneye çıktı ve farkı tekrar 2'ye yükseltti. Kasımpaşa pes etmedi, 82'de farkı tekrar 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka fırsatlar da yakalayan Kasımpaşa, puanı kurtaramadı.

PAŞA'NIN SERİSİ BOZULDU

Süper Lig'de son 4 maçını kazanan Kasımpaşa'ya Karagümrük 'Dur' dedi. Karagümrük haftaya lider Trabzonspor'a konuk olacak, Kasımpaşa ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.