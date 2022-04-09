Derbide gol yağmuru! Volkan Demirel kenarda ecel terleri döktü
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Haliç derbisinde Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Maçı 3-2'lik skorla kazanan Karagümrük oldu. Karagümrük 2 kez 2 farklı öne geçtiği maçın son dakikalarında ecel terleri döktü.
Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Karagümrük 31'de Adnan Uğur'la öne geçti, Pesic 38'de skoru 2-0'a getirdi.
İkinci devrede Kasımpaşa oyuna tutundu. 67'de Tarkan Serbest, skoru 2-1 yaptı. 72'de Karagümrük'ten Bistrovic sahneye çıktı ve farkı tekrar 2'ye yükseltti. Kasımpaşa pes etmedi, 82'de farkı tekrar 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka fırsatlar da yakalayan Kasımpaşa, puanı kurtaramadı.
PAŞA'NIN SERİSİ BOZULDU
Süper Lig'de son 4 maçını kazanan Kasımpaşa'ya Karagümrük 'Dur' dedi. Karagümrük haftaya lider Trabzonspor'a konuk olacak, Kasımpaşa ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.