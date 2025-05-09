Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı

Türkiye 40 yıllık beladan kurtuluyor! PKK fesih kongresini topladı
Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor

Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor
Pervin Buldan'a suikast girişimi mi oldu? DEM Parti'den beklenen açıklama geldi

Pervin Buldan'a suikast girişimi mi oldu? DEM Parti'den açıklama var
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Derbide Gedson Fernandes'e tutulan lazerin bedeli ağır oldu

Derbide Gedson Fernandes'e tutulan lazerin bedeli ağır oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PFDK, Fenerbahçe'ye Beşiktaş maçında Gedson Fernandes'in gözüne lazer tutulması nedeniyle 1 milyon 680 bin TL para cezası verdi. Beşiktaş'a ise küfürlü ve kötü tezahürat nedeniyle 930 bin TL para cezası verildi.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyle ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu aldığı kararları açıkladı.

LAZERİN FATURASI AĞIR OLDU

PFDK, Fenerbahçe'ye Beşiktaş maçında Gedson'un gözüne lazer tutulması nedeniyle 1 milyon 680 bin TL para cezası verdi. Ayrıca talimatlara aykırı hareket nedeniyle de sarı-lacivertlilere 168 bin tl ceza verildiği açıklandı. Öte yandan Beşiktaş'a küfürlüe ve kötü tezahürat nedeniyle 930 bin TL para cezası verildiği duyuruldu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 04.05.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarının rakip takım oyuncusunun gözüne lazer pointer tutması suretiyle gerçekleştirdiği saha olayının önem ve ağırlığı nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 1.680.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY TRİBÜN M blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle 2 ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN D-E, KUZEY TRİBÜN D-E, numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 04.05.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 13. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 930.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN G-H-O bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir."

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıahmet izmir:

Bir an için dollar sandım. Buna ceza denmez, teşvik gibi.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Ama lazer işe yaradı eleman kaçırdı penaltıyı :) bunun hakkı seyircisiz oynama cezası olmalı.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Başkan sildirir, o cezayı onlara yedirir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lisede eski hükümlü hizmetli, kantincileri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Hizmetli, kız kardeşleri silahla katletti
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Yeni Papa 14. Leo, Trump karşıtı çıktı

Yeni Papa'nın sevmediği lider! Paylaşımları ortaya çıktı
Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi

Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret

Burası Hindistan değil Türkiye! Seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Dünyaca ünlü JPMorgan bankası altın fiyatı için ezber bozan tahminde bulundu

Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.