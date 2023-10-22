Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği karşılaşma sonrası sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine bomba göndermelerde bulundu. Aslan'ın özellikle Beşiktaş'ın maçtan önce "Geliyoruz" ifadesiyle yaptığı meydan okumaya, zafer sonrası Beşiktaş takım otobüsünün hareket halindeki videosunu kullanarak "Geri gidiyorlar" cümlesiyle cevap vermesi siyah-beyazlı taraftarları çıldırttı.

Derbi zaferi sonrası Galatasaray, Beşiktaş'ı bombalamaya doyamadı! Bir gönderme var ki taraftar çıldırdı

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mauro Icardi'nin yıldızlaştığı gecenin sonunda sarı-kırmızılılar ezeli rakibine olay göndermelerde bulundu.

"GERİ GİDİYOLAR"

yaptığı göndermeler içinde en fazla beğeniyi alan paylaşımların birinde Beşiktaş takım otobüsünün hareket halindeki videosu kullanılarak "Geri gidiyorlar" ifadesi yer aldı. Beşiktaş deplasman yasağının kalkmasının ardından derbi için "Geliyoruz" paylaşımında bulunmuştu.

"RE RE RE"

Galatasaray, ezeli rakibinin Rashica transferinden sonra yaptığı "Ra ra ra" paylaşımını alıntılayarak da göndermede bulundu. Sarkı-kırmızılılar, paylaşımında Mertens'in fotoğrafıyla birlikte "Re re re" ifadelerine yer verdi.

"BAZI SONUÇLAR DEĞİŞMEZ"

Galatasaray bir başka paylaşımında ise gecenin yıldızı Mauro Icardi'nin skor tabelasını gösterdiği fotoğrafı kullanarak, "Bazı sonuçlar değişmez..." ifadelerini kullandı.