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Derbi sonrası stattan oyun oynayarak ayrılan Djiku sessizliğini bozdu

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Fenerbahçeli Alexander Djiku, Beşiktaş derbisinin ardından stadyumdan ayrılırken konsol oyunu oynarken görüntülenmesi ile ilgili yayılan video hakkında bir açıklama yaptı. Djiku, "Gerçek bağlamından koparılmış ve çarpıtılmış bu içerik, onuruma zarar vermekte ve imajıma ciddi şekilde gölge düşürmektedir" ifadelerini kullandı.

Dün akşam sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Süper Lig devi Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Alexander Djiku, dün sosyal medyada yayınlan ve sarı-lacivertli taraftarların tepki gösterdiği video hakkında açıklama yaptı.

MAÇ SONU GÖRÜNTÜSÜ TEPKİ ÇEKTİ

Ganalı savunmacı Alexander Djiku'nun, stadyumdan özel aracıyla ayrılırken görüldüğü videoda oyun oynadığı iddia edilmişti. Başarılı oyuncu kendisine ait sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"ÇARPITILMIŞ BU İÇERİK"

Djiku açıklamasında, "Şu anda yayılmakta olan ve beni haksız şekilde suçlayan bir video hakkında açık bir yalanlamada bulunmak istiyorum. Gerçek bağlamından koparılmış ve çarpıtılmış bu içerik, onuruma zarar vermekte ve imajıma ciddi şekilde gölge düşürmektedir.

Doğrulanmamış bilgilerin yayılması, bu bilgileri paylaşan kişiyi doğrudan sorumlu kılar. Gazeteciler ve medya temsilcileri, yalnızca sansasyon yaratmak amacıyla temelsiz içerikleri paylaşmak yerine, kaynaklarını yayınlamadan önce doğrulamakla yükümlüdür. Kulübümüze karşı her zaman samimi ve istikrarlı bir bağlılık gösterdim. Bu nedenle, mesnetsiz suçlamalarla adımın lekelendiğini görmek kabul edilemez. Haklarımı korumak adına her türlü hukuki girişimde bulunma hakkımı saklı tutuyorum" ifadelerini kullandı.

Derbi sonrası stattan oyun oynayarak ayrılan Djiku sessizliğini bozdu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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