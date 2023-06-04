Derbi öncesi mesajı verdi! Icardi'den Fenerbahçe taraftarını kızdıracak paylaşım

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe ile oynanacak derbiye saatler kala sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kendini general yapan Arjantinli, gönderisine bir de "Şampiyon Galatasaray" notunu ekledi.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi, Fenerbahçe derbisine kısa bir süre kalan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

KENDİNİ GENERAL YAPTI

Arjantinli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Şampiyon Galatasaray" notunu düşerek kendisinin de general olduğu bir görsel kullandı. Icardi'nin bu paylaşımında kullandığı askeri üniformalı fotoğraf ise çok sayıda beğeni aldı.

İşte Icardi'nin sosyal medya paylaşımı;