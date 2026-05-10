Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Kerem Baki, Can Mavisu, Nazlı Çisil Güngör

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 7, Lemar 10, Thomas 8, Morgan 4, Zizic 2, Dotson 15, Sertaç Şanlı 11, Yiğit Arslan 9, Anthony Brown 6, Vitto Brown 10

Galatasaray MCT Technic: Robinson 17, Can Korkmaz 4, Palmer 22, Gillespie 8, White 15, Ellis 3, McCollum 8, Meeks 5, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 3, Muhsin Yaşar 4

1. Periyot: 21-29

Devre: 35-45

3. Periyot: 55-62

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonunun 30'uncu ve son haftasındaki derbide Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 89-82 yendi.

Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla 17. galibiyetine ulaşarak normal sezonu 7. sırada bitirdi.

Normal sezonu tamamlamasına 1 maç kalan Beşiktaş GAİN ise bu sezon 5. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmanın ilk periyodunda sarı-kırmızılı ekip, dış atıştan bulduğu isabetlerle rakibine üstünlük kurdu. Konuk takım, ayrıca 7. dakikada White'ın üç sayılık basketiyle de aradaki farkı 13'e çıkardı: 10-23. Siyah-beyazlılar, Vitto Brown ve Sertaç Şanlı'nın oyuna girmesiyle aradaki farkı azalttı. İlk çeyrek, Galatasaray MCT Technic'in 29-21 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci periyodun ilk beş dakikasında Beşiktaş GAİN, Yiğit Arslan'ın dış atışlarıyla sayılar buldu. Galatasaray MCT Technic de ilk 5 dakikada pota altından Muhsin Yaşar ile skor üretti. İkinci çeyreğin son 5 dakikasında ise iki takım da boyalı alandan sayılar buldu ve sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 45-35 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, 26. dakikada Gillespie'nin smacıyla 8-0'lık seri yakaladı (40-57). Sonrasında oyuncu değişiklikleriyle toparlanan siyah-beyazlılar da üçüncü çeyreğin son saniyesinde Thomas'ın üç sayılık basketiyle 8-0'lık seri yakaladı (55-62). Son çeyreğe Galatasaray'ın 62-55 üstünlüğüyle gidildi.

Sarı-kırmızılılar, 34. dakikada Palmer'ın dış atıştan isabetiyle aradaki farkı 10'a çıkardı (62-72). Son 5 dakikada taraftar desteğini arkasına alan siyah-beyazlılar ise savunmada sertliğini artırdı. Hücumdaki etkinliğini de artıran Beşiktaş, Berk Uğurlu'nun son 56 saniye kala dış atıştan bulduğu basketle 6-0'lık seri yakaladı (80-75). Galatasaray MCT Technic, son saniyelerde hata yapmayarak karşılaşmayı 89-82 kazandı.